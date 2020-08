Veröffentlicht am 17. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unter dem Motto „Engagement braucht Entlastung“ findet im Haus Felsenkeller ein Kennenlernworkshop Supervision statt. – Am 03. September und 08. Oktober (16:30 bis 19:00 Uhr) können insbesondere PädagogInnen etwas gegen ihr hohes Stesslevel tun. Die Arbeit in pädagogischen und erzieherischen Berufen hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, und im Schul- und Bildungsalltag stehen PädagogInnen vor neuen Herausforderungen. LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und andere pädagogische Fachkräfte stehen unter hohem Druck. Vielfach fühlt man sich dann als Einzelkämpfer und es fällt schwer, die Aufgaben weiterhin mit Freude auszuführen. Dieses Supervisionsangebot soll die Möglichkeit bieten, den beruflichen Alltag mit neuen Augen zu sehen. Die Supervision dient also der eigenen Entlastung, gilt aber auch als Präventionsmaßnahme. Sie trägt zur Qualitätssicherung der Arbeit bei.

Bei den Treffen können aktuelle Themen eingebracht werden (Fallsupervision), es kann aber auch um allgemeine berufliche Zusammenhänge gehen. Das konkrete Anliegen dient als Grundlage für den Supervisionsprozess, immer lösungs- und ressourcenorientiert. Dabei steht das personenzentrierte Gespräch im Vordergrund. Vorerst werden zwei Termine angeboten, die die Möglichkeit bieten, Supervision praktisch kennenzulernen und in einer gemischten Gruppe auszuprobieren.

Im Anschluss an diese beiden Termine kann bei Bedarf eine feste Supervisionsgruppe eingerichtet werden, die sich zu einem längeren Supervisionsprozess über mehrere Sitzungen verabredet. Alle Neugierigen sind eingeladen und willkommen – die Teilnehmer/innenzahl ist auf zehn begrenzt. Diese Fortbildung wird in Kooperation mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Rheinland-Pfalz gefördert. Das Pädagogische Landesinstitut erkennt die Veranstaltung an und führt sie unter dem PL-Aktenzeichen 20 ST 006 008 (03.09.) und 20 ST 006 009 (08.10.). Die Kursgebühr beträgt 40 € (15 € für GEW-Mitglieder). Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.