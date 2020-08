Veröffentlicht am 14. August 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Bad Marienberg – Polizei sucht Zeugen – Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag, 05. und 10. August 2020, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus deiner 90jährigen Frau. Das Anwesen war im besagten Tatzeitraum unbewohnt. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde wahrscheinlich eine schwarze Sporttasche verwendet. Genauere Angaben zum Diebesgut konnten nicht gemacht werden. Quelle: Polizei