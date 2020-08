Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

HELMENZEN – Garagenbrand am Mittwochabend in Helmenzen – Am Mittwochabend, 12. August 2020, um 20:47 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Montabaur eine unklare Rauchentwicklung an einem Anwesen in Helmenzen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass der Nebenraum einer Garage in Brand geraten war. Dieser konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Altenkirchen unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Die Brandursache ist noch ungeklärt, der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei