Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Ich bin dabei!“ – eine Ehrenamtsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz und der Verbandsgemeinde Altenkirchen – Flammersfeld – In der Initiative „Ich bin dabei!“ erhalten ehrenamtlich Engagierte die Chance, ihr Lebensumfeld mitwirken, und dabei ihre Interessen, Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen. Sie können in einer Gruppe mitwirken ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Damit bieten die Gruppen vielfältige Angebote und Möglichkeiten zur Gestaltung der freien Zeit. Oft aber fehlen die Mitstreiterinnen und Mitstreiter, und Ideen für gemeinsame Projekte müssen erst noch entwickelt werden. Die Initiative „Ich bin dabei!“ bietet dafür die optimale Plattform!

In beiden ehemaligen Verbandsgemeinden hatte sich die Initiative sehr gut etabliert. In der neuen Verbandsgemeinde ist jetzt eine gemeinsame Projektewerkstatt entstanden. Ein Moderatorenteam und Mitarbeiter der Verwaltung unterstützen die Projektgruppen bei der Umsetzung ihrer Pläne.

Folgende Projektgruppen sind aktiv:

Wir spielen Theater

Spaß am Werken

Tradition in Aktion

Eselsohren

Kind und Hund

Gesprächskreis zur Kraft der Spiritualität und Gestaltung der Wirklichkeit

Die Wandervögel & Wanderwegepaten

Meetingpoint

Lust auf Garten

Reden hilft – wir hören zu

Perlenbasteln

Reiselust

Essen hält Leib und Seele zusammen

Die Projektgruppen von „Ich bin dabei!“ werden in Zukunft regelmäßig im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde und im Internet ihre Aktivitäten vorstellen und über Kontaktmöglichkeiten und Treffpunkte der Gruppen informieren. Neue Projektideen sind herzlich willkommen. Informationen finden Sie auch auf der Webseite der Verbandsgemeinde. Der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung, Manfred Pick, hilft gerne bei Fragen weiter. Rufnummer: Telefon: 02681 85-130 oder per Email: manfred.pick@vg-ak-ff.de