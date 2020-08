MUDERSBACH – Unfall im Begegungsverkehr auf der B 62 – eine Person verletzt

Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

MUDERSBACH – Unfall auf der B 62 – eine Person verletzt – Am Montagmorgen, 10. August 2020, befuhr ein Transporter, gegen 07:40 Uhr, die B 62 in Richtung Niederschelderhütte, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenspur geriet, wo er mit einer entgegenkommenden Zugmaschine kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei