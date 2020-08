Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

MUDERSBACH – Einbruch in eine Shisha-Bar in Mudersbach – Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 10. August 2020, kurz nach 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt durch Aufhebeln einer Türe in die Räumlichkeiten einer Shisha-Bar in der Industriestraße. Im Inneren wurde ein Zigarettenautomat beschädigt. Entwendet wurden nur zwei Elektrogeräte.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei