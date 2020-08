Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – DRK Bereitschaft Birken-Honigsessen mit Blutspende zufrieden – Die DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen war auch mit dem Ergebnis der jüngsten Blutspendeaktion mehr als zufrieden. Am Freitag, 07. August 2020, haben insgesamt 63 Damen und Herren ihr Blut unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zehn davon als Erstspender, was besonders erfreulich ist, so Lars Lauer und Luca Rohs als Rotkreuz-Bereitschaftsleiter auf der Birkener Höhe. Schon beim Termin im Juni 2020 hatte sich abgezeichnet, dass die örtliche Werbeaktion besonders bei Erstspendern gut angekommen ist.

Lauer und Rohs bedankten sich am Ende bei allen Spendern: „Bei den gegenwärtigen Temperaturen und Krisen haben Sie alle ein großes Lob verdient!“. Ein herzliches Dankeschön ging natürlich auch an die sechs Helferinnen und Helfer seitens der DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen und das Fachpersonal des DRK-Blutspendedienstes West.

Als Arzt war übrigens Landrat Dr. Peter Enders vor Ort. Der nächste Termin ist für Freitag, 9. Oktober 2020, angesetzt.

Foto: Das Foto zeigt den Birken-Honigsessener Matthias Diederich, wie er von Helfer Sascha Wagner (li.) und einer Mitarbeiterin des DRK-Blutspendedienstes West zur Blutspende vorbereitet wird.