Veröffentlicht am 12. August 2020

CORONA – KREIS NEUWIED – Sieben neue Corona Fälle im Kreis Neuwied – Am Mittwoch, 12. August 2020, wurden im Kreis Neuwied sieben neue Corona-Fälle registriert. Aktuell befinden sich 28 Personen in Quarantäne. Die Summe aller Fälle im Landkreis liegt nun bei 264.

Aufgrund der stark ansteigenden Fälle appelliert Landrat Achim Hallerbach: „Jetzt heißt es Wachsam sein, denn die Fallzahlen steigen dramatisch. Kontaktpersonen müssen schnellstmöglich identifiziert werden, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt seit eine Corona-Testpflicht; Eine Nichteinhaltung der verpflichtenden Tests wird hart bestraft. Wir müssen uns jetzt alle an die Regeln halten, damit die Situation unter Kontrolle bleibt.“

Bei sechs Fällen besteht Zusammenhang mit einer Reiserückkehr aus Risikogebieten.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Stadt Neuwied: 88 (+3)

VG Asbach: 43

VG Bad Hönningen: 20 (+1)

VG Dierdorf: 6

VG Linz: 32 (+1)

VG Puderbach: 10

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 34 (+2)

VG Unkel: 31

In Bezug auf den Fall in der Kita in Erpel kann Entwarnung gegeben werden. Auch alle Ergebnisse der zweiten Tests sind negativ.