Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – KulturGenussSommer: Neues im August – Im regelmäßigen Abstand kommen neue Events zum KulturGenussSommer der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) dazu. Während wir in der vergangenen Woche schon die Events für September angekündigt haben, gibt es auch schon diesen Monat zwei neue Ideen. Das sind:

Samstag, 22. August, „hit the heat!“: Feuerlauf im nagelneuen Naturcamp „Alte Wiese“ am Waldschwimmbad.

Von 10:30 bis19:00 Uhr bereitet dich mit verschiedenen Übungen und Gesprächen der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer und ausgebildeten Feuerlauftrainer Ansgar Küchle auf den Feuerlauf vor und leitet dich durch die Zeremonie.

Anmeldung unter 02681 9830860 oder info@wildnistage.com

Donnerstag, 27. August, Pizza, Beer & Music: Livemusik im Hofgarten des Heinzelmännchen-Hofcafés im Klosterdorf Marienthal, samt Steinofenpizza und kühlen Getränken.

Bei der nun zweiten Ausgabe spielen Sarkh, die eigentlich auch auf dem Hoflärm 2020 hätten auftreten sollen.

Das Ganze findet nur bei gutem Wetter statt, und eine Reservierung ist nötig, da die Plätze auf 60 Leute begrenzt sind. Eintritt 7 €

Reservierungen sind ausschließlich per Mail an heinzelmaennchen.hofcafe@gmail.com oder per Telefon unter 02682 67667 möglich