HAMM (Sieg) – Drei neue Auszubildende bei der Verbandsgemeinde begrüßt – Bürgermeister Dietmar Henrich hat drei neue Auszubildende bei der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) begrüßt. Erstmals ist auch ein Gärtner dabei.

Michelle Dridiger und Veronika Kaczynski haben am 1. August ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Die beiden jungen Mädchen aus Birken-Honigsessen und Etzbach werden alle Fachbereiche im Rathaus durchlaufen und die Berufsbildende Schule in Wissen, ab dem zweiten Jahr auch das Kommunale Studieninstitut in Altenkirchen besuchen.

Eine Lehre als Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert Marius Menn aus Wiedenhof. Er wird im Bauhof der Verbandsgemeinde ausgebildet, nachdem die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz diesem die Ausbildungseignung bescheinigt hatte.

Bürgermeister Henrich freut sich über die jungen Leute, die erneut sein Team verstärken und besonders darüber, dass es einmal mehr keinen Mangel an Bewerbern gab. „Es ist schön, dass wir immer wieder junge Menschen finden, die mit Freude eine Ausbildung bei uns beginnen. Ich drücke unseren drei neuen Azubis jedenfalls die Daumen für eine erfolgreiche Ausbildungszeit.“

Foto: Bürgermeister Dietmar Henrich (links) begrüßte herzlich die neuen Azubis (von links) Michelle Dridiger, Veronika Kaczynski und Marius Menn. Foto: VG Hamm (Sieg)