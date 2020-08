Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

HAMM (Sieg) Sommerschule: Unterricht und ganz viel Spaß – An der größten Grundschule im Kreis war das Angebot überaus gefragt – Unterricht und mächtig viel Spaß – das hatten und haben Kinder und Lehrkräfte bei der ersten Sommerschule in der Verbandgemeinde Hamm (Sieg). Die beiden Unterrichtswochen, die dabei helfen sollten, das nachzuholen, was während der Zeit der Schulschließungen versäumt wurde, enden diesen Freitag.

In der Grundschule Hamm wurden insgesamt 37 Kinder von Laura Schumacher, Johanna Klein und Isabel Mannz unterrichtet, und die drei waren sich einig: Sowohl den Kindern als auch ihnen selbst machen die drei Sommerschulstunden pro Tag großen Spaß und waren alles andere als eine lästige Pflichtübung.

Die drei jungen Frauen – Laura ist Oberstufenschülerin, die anderen beiden studieren in Siegen für das Lehramt an Grundschulen – hatten sich für die Aufgabe Sommerschule beim Land gemeldet und wurde von dort auch mit einem Anerkennungshonorar bedacht. Die organisatorische Vorbereitung der Sommerschule in Hamm (Sieg) oblag Tanja Dridiger von der Verbandsgemeindeverwaltung.

Bei der unverbindlichen Interessenbekundung hatten sich die Eltern von 50 Kindern gemeldet. Dass es nachher 37 Erst- bis Viertklässler waren, die tatsächlich in zwei Gruppen für je eine Woche an der Sommerschule teilnahmen bzw. jetzt aktuell daran teilnehmen, war eine sehr gute Quote, die in anderen Verbandsgemeinden bei Weitem nicht erreicht wurde. Zurückzuführen ist das vermutlich auf den Standort der Sommerschule an der Grundschule im zentralen Ort Hamm. Sie ist der größte Grundschulstandort im Kreis.

Foto: Sie zogen ein zufriedenes Fazit der ersten Sommerschule in der Verbandsgemeinde Hamm (von links): Tanja Dridiger (VG-Verwaltung), Isabel Mannz (Studentin, Pracht-Niederhausen), Johanna Klein (Studentin, Birken-Honigsessen) und Laura Schumacher (Oberstufenschülerin,

Breitscheidt). Foto: VG Hamm (Sieg)