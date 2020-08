Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

HAMM (Sieg) Zweiter Freiwilligentag erst am 11. September 2021 – Aktionstag „Helfen macht Freu(n)de!“ in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) aufs nächste Jahr verschoben – „Helfen macht Freu(n)de!“: Unter diesem Motto fand letztes Jahr am 28. September 2019 der erste Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) statt. Viele Projekte konnten von ehrenamtlicher Hand umgesetzt und verwirklicht werden. In der Kita Tausendfüßler Bitzen/Forst ist ein 42-Meter-Staketenzaun errichtet worden, der jüdische Friedhof der Ortsgemeinde Hamm (Sieg) hat eine Frischekur bekommen, im Deutschen Raiffeisenmuseum wurde der Speicher geräumt…

Aufgrund des großen Zuspruchs war auch im diesem Jahr am 12. September 2020 eine Neuauflage geplant. Diese kann aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. In der Hoffnung, dass sich bis dahin die Lage positiv entwickelt hat, wird den Freiwilligentag auf den 11.September 2021 verschoben.

Vereine, Organisationen, Firmen und Privatpersonen aus der Verbandsgemeinde sind herzlich eingeladen, ihre Projektidee einzureichen. Es ist alles erlaubt, was einen gemeinnützigen Hintergrund hat, an einem Tag und von mehreren Freiwilligen durchführbar ist. Ob putzen, malen, werkeln, kochen, singen oder einfach Händchen halten – der Kreativität sind am Freiwilligentag keine Grenzen gesetzt.

Melden Sie schon jetzt Ihre Projektidee an bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Lindenallee 2, 57577 Hamm (Sieg); Per Fax: 02682 67420 oder per E-Mail: freiwilligentag@hamm-sieg.de

Das Anmeldeformular und weitere Informationen über den Freiwilligentag erhalten Sie auch unter www.hamm-sieg.de/freiwilligentag