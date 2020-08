Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

ASBACH – 19jähriger Fahrer verlor aufgrund einer Wespe im Fahrzeuginnern die Kontrolle über seinen PKW – Am späten Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 255 zwischen Asbach und Hussen. Auf dieser Strecke gelangte eine Wespe in das Fahrzeuginnere. Beim Versuch, sie abzuwehren verlor der 19jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Weidezaun und am PKW entstand Sachschaden. Quelle: Polizei