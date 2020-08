Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

NEUWIED – Kontrolle eines lettischen LKW-Fahrers – 2,82 Promille und keine Fahrerlaubnis – Am Montagabend, 10. August 2020, wurde gegen 20:50 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein LKW-Fahrer seit mehreren Stunden auf einem privaten Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße steht und nicht wegfahren will. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein lettischer Staatsangehöriger auf dem Beifahrersitz des LKWs angetroffen. Er gab an nur Mitfahrer zu sein. Der Fahrer sei zu Fuß in die Stadt gegangen.

Bei der Sachverhaltsklärung verstrickte sich die Person in Widersprüche weshalb letztlich davon ausgegangen wurde, dass es sich um den Fahrer selbst handelte. Dieser wies um 21:35 Uhr eine AAK von 2,82 Promille auf. Da er keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte, wurden der LKW-Schlüssel und die Tachoscheibe sichergestellt, das Fahrzeug verschlossen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei