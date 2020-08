Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

PRACHT – Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer im Ortsteil Wickhausen – Vermutlich in der Zeit von Samstag, 01. bis Mittwoch, 05.August 2020, beschädigten unbekannte Täter eine Schautafel, die am Buswartehaus im Ortsteil Wickhausen aufgestellt ist. Es wurde versucht, die Tafel in Brand zu setzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei