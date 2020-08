Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

EICHELHARD – Made in Eichelhardt: Heimisches Unternehmen produziert Schutzmasken – In wenigen Wochen werden auch in Eichelhardt Schutzmasken produziert: Bei der EPG-Pausa GmbH mit Sitz in Eichelhardt laufen seit einigen Wochen die Vorbereitungen für die Produktion von Mund-Nase-Schutzmasken. Kerngeschäft des Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe Stolfig Group sind die Fertigungsbereiche Sandguss, Gipsfeinguss und Kokillenguss mit den Materialien Magnesium und Aluminium. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Bau von Prototypen. Der Großteil der Kunden ist in der Automobilindustrie angesiedelt.

„Als im Zuge der Corona-Pandemie die Bundesregierung erklärte, die Produktion von Schutzausrüstung in Deutschland zu unterstützen, haben wir uns entschlossen, kurzfristig in die Produktion von Schutzmasken einzusteigen“, erklärt Geschäftsführerin Wei Hong. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann Peter Stolfig die Geschäfte der EPG-Pausa GmbH. Bei ihrem Vorhaben, eine Maskenproduktion aufzubauen, wurden Wei Hong und Peter Stolfig von der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen, der IHK Koblenz (Geschäftsstelle Altenkirchen), dem Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), und der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld unterstützt.

Bei einem Unternehmensbesuch informierten sich Landrat Dr. Peter Enders, MdB Erwin Rüddel, Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Oliver Rohrbach, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Altenkirchen, Bürgermeister Fred Jüngerich sowie Ortsbürgermeister Rainer Zeuner und Eugen Schmidt von der Verbandsgemeindeverwaltung über den neuen Geschäftszweig von EPG-Pausa und die Tätigkeiten des Unternehmens allgemein.

Für die Anschaffung der Produktionslinien konnte Geschäftsführerin Wei Hong ihre engen Beziehungen zum chinesischen Markt nutzen. Dies war vor allem im Hinblick auf die Lieferzeit wichtig. Innerhalb weniger Wochen wurden Maschinen angeschafft und in Betrieb genommen. Eine der Herausforderungen lag in der Beschaffung des für die Herstellung der Masken unentbehrlichen Meltblown-Vlieses. Doch auch dieses Problem konnte gelöst werden. In Kürze werden in Eichelhardt täglich 70.000 Mund-Nase-Schutzmasken für den nicht-medizinischen Bereich und 33.000 so genannte FFP2-Masken produziert. Die Mindestabnahmemenge liegt bei den Mund-Nase-Schutzmasken bei 750 Stück und bei den FFP 2-Masken bei 350 Stück. Die Masken können angeliefert oder direkt in Eichelhardt abgeholt werden. Interessenten können sich bei Wei Hong und Peter Stolfig melden (Tel.: 02681-981810).

Foto: Das Ehepaar Peter Stolfig (4. u. 5. von links) und Wei Hong von der EPG-Pausa GmbH produzieren in ihrem Unternehmen in Kürze täglich über 100.000 Schutzmasken. Darüber informierten sich jetzt (von links nach rechts): Erwin Rüddel (MdB), Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Rainer Zeuner, Lars Kober (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Landrat Dr. Peter Enders und Oliver Rohrbach (IHK). (Foto: privat)