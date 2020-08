Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – RHYTHM & WORDS – Slampoesie meets Live-Music – Spezialprogramm fürs SternenZelt in Altenkirchen – Slampoesie mit Felix Römer und Kollegen trifft auf Live-Musik Von Rockemarieche – Slam Poetinnen und Poeten stürmen bereits seit Jahren die Bühnen der Nation und erobern dabei nicht nur die Herzen eingefleischter Fans der Wortakrobatik. Der stimmgewaltige Felix Römer ist nicht nur selbst einer dieser Meister der Sprache, sondern auch ein Kenner der Szene und wird mit von ihm ausgesuchten Kollegen die Kunst des gesprochenen Wortes auf die Bühne des Sternenzelts zaubern.

Was diesen Auftritt jedoch zu etwas ganz Besonderem macht ist die Tatsache, dass Sie nicht allein die Reise in den Westerwald antreten werden.

Unterstützt werden die Slamer von der kölschen Band Rockemarieche.

Ihre Herzen hängen an ihrer Heimatstadt Köln, sie lieben ihren Dialekt, ihre Geschichte und respektieren Traditionen. Mit ihrer Auffassung von „New Rockabilly op kölsch“ sorgt Rockemarieche ordentlich für Zündstoff.

Die Songs bei Rockemarieche sind von Presley bis hin zu Beyoncé Knowles, als auch von ihrer Leidenschaft für Pop, Rock’n’Roll, Country mit freshen Beats und Elektrosounds geprägt – nur eben in kölner Mundart, ölverschmiert und mit V8-Motoren angetrieben. Der authentische Sound der frühen 50er Jahre, die Ursuppe des Rock n‘ Roll, hat ihnen den Kopf verdreht.

Sonntag, 23. August 2020, Beginn: 19 Uhr; Einlass: 17:30 Uhr; SternenZelt, Open-Air auf dem Schlossplatz, in Altenkirchen. Eintritt: VVK 15€. Tickets und Infos unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de und im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118