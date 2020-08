Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Suchtpotential – Die Kleinkunstpreisträgerinnen 2020 unter dem SternenZelt, Open-Air auf dem Schlossplatz in Altenkirchen – Musik-Comedy mit Ariane Müller & Julia Gámez Martin – ALARM!!! Sie sind wieder da! Die Musik-Comedy-Queens von SUCHTPOTENZIAL mit ihrem 3. Programm „Sexuelle Belustigung“: Julia Gámez Martín aus Berlin und Ariane Müller aus Ulm sind zwei preisgekrönte Musikerinnen und bundesweit bekannt für ihre Shows voll rabenschwarzen Humors. Wenn diese beiden Ladies ihrer Albernheit freien Lauf lassen, kann auf der Bühne einfach alles passieren: virtuose Gesangsduelle, derbe Wortgefechte und kluges Pointengewitter. Suchtpotenzial werfen dabei alle Konventionen und Klischees über Bord und nichts ist vor ihnen sicher. Von hippen Instagram-Trends über Wagner-Opern und feministischen Anbagger-Tipps bis zum finalen Weltfrieden werden die wirklich wichtigen Themen bearbeitet.

Suchtpotenzial sind Meisterinnen der gelebten Neurosen, von absurden Gedankengängen und bewegen sich parkettsicher in allen Musik-Genres. Ihre Musik und Comedy-Texte schreiben Ariane und Julia selber und machen auch sonst alle Stunts selbst.

Lassen auch sie sich sexuell belustigen von Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

Samstag. 22. August 2020, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, SternenZelt, Open-Air auf dem Schlossplatz in Altenkirchen; Eintritt: VVK 23€. Tickets und Infos unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de und im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118. Foto: Torsten Goltz