Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

BUCHHOLZ – Kita Leuchtturm in Buchholz nimmt neue Räumlichkeiten in Betrieb – Neubau bietet Platz für 65 Kinder in vier Gruppen, davon sind bis zu 28 Plätze für Kinder unter drei Jahren bestimmt. Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr 2020/21 startet die kommunale Kita Leuchtturm in Buchholz ihren Betrieb in den neuen Räumlichkeiten. Weit umziehen müssen Kinder und Erzieher/innen nicht, findet die neue Kita sich doch in unmittelbarer Nachbarschaft zu der alten zweigruppigen Einrichtung.

In mehreren Schritten erfolgt die Betriebsaufnahme, im Oktober schließlich soll der Vollbetrieb erreicht sein. Gemeinsam mit dem Buchholzer Ortsbürgermeister Konrad Peuling, Verbandsbürgermeister Michael Christ und dem Windhagener Ortsbürgermeister Martin Buchholz, hat sich Landrat Achim Hallerbach, zugleich zuständiger Dezernent für die Kindertagesstätten im Kreis, von dem neuen Kita-Gebäude überzeugen können: helle, hohe Räume, freundliche Farben in Räumen mit großzügigen Bewegungsmöglichkeiten. Die Ortsgemeinde Buchholz nimmt insgesamt 2,9 Millionen Euro für die viergruppige Kita mit einem umfassenden, aber notwendigen Nebenraumprogramm in die Hand. Der Kreis und das Land fördern mit insgesamt 520.000 Euro die neue Einrichtung. Auf über 800 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich die Gruppen- und Nebenräume, Schlaf- und Sanitärräume, eine funktionale Küche für die Zubereitung eines frischen kindgerechten Essens u.v.m.

Landrat Achim Hallerbach dankt Ortsbürgermeister Peuling und allen Verantwortlichen für die weitsichtige Entscheidung eine neue Kita mit einem großzügigen modernen Raumangebot in Buchholz zu errichten. „Ein wirklich toller Kindergarten im Zentrum von Buchholz. Eine sehr gute Entscheidung des Ortsgemeinderates. Durch den Bau der Kita ist es der Ortsgemeinde Buchholz möglich, der stetig wachsenden Nachfrage nach Kita-Plätzen gerecht zu werden und darüber hinaus alle Anforderungen, die das Kita-Zukunftsgesetz ab dem 01. Juli 2020 an die Kindertageseinrichtungen stellt zu erfüllen. Durch den Einbau einer vollwertigen Kochküche kann insbesondere für alle Kinder ein Betreuungsangebot über Mittag mit einem frisch zubereiteten Mittagessen angeboten werden.“

Ortsbürgermeister Konrad Peuling: „Allein innerhalb der vergangenen zwei Jahre ist die Zahl der Kindergartenkinder innerhalb der Ortsgemeinde Buchholz um rund 40 Kinder gestiegen.“ Zur Sicherstellung der Bedarfe hatte zunächst die kommunale Kita Leuchtturm zum 01. August 2018 ihr damaliges Platzangebot befristet von 30 auf 50 Kinder ausgedehnt. Im darauffolgenden Jahr hatte die kommunale Kita Löwenzahn in Kölsch-Büllesbach eine vierte provisorische Gruppe mit 15 zusätzlichen Plätzen eingerichtet. „Diese provisorische Gruppe wird zukünftig ebenfalls durch eine dauerhafte Erweiterung der Kita abgelöst, sodass weitere Plätze in der Ortsgemeinde entstehend werden“, unterstreicht Landrat Achim Hallerbach.

Foto: (v.l.): Landrat Achim Hallerbach konnte sich gemeinsam mit Bürgermeister Michael Christ, Ortsbürgermeister Konrad Peuling und dem Windhagener Ortsbürgermeister Martin Buchholz, von dem neuen Kita-Gebäude in Buchholz überzeugen.