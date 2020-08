Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

NEUWIED – Wo is er denn? OB Jan Einig „inkognito“ am Radio-Telefon – Die Stadt liegt an zwei Flüssen und ihr höchstes Gebäude ist eine Kirche. Hätten Sie es gewusst, dass damit Neuwied gemeint war? Da war die Nennung der Einwohnerzahl sicher schon etwas verräterischer. Eine Hörerin von SWR 3 erkannte jedenfalls die Stadt, die gesucht wurde, als OB Jan Einig „inkognito“ am Radio-Telefon Fragen beantwortete. Unter dem Motto „Ja, wo is er denn“ hat der Sender ein neues Format im Programm. Und eine der ersten Städte, die es nicht nur zu erraten galt, sondern die bei der Gelegenheit auch als lohnendes Ausflugsziel beworben wurden, war Neuwied.