ALTENKIRCHEN – Pure Fitness in Altenkirchen spendet stattliche Summe der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Die Geschäftsführer des „Pure Fitness“ Studios in der Kölner Straße in Altenkirchen, Fabian Stanke und Christoph Vits, übereichten Uli und Jutta Fischer (erste Vorsitzende der Kinderkrebshilfe) einen Spendencheck in Höhe von 2.250 Euro.

Aufgrund der Korona Pandemie musste unser Fitness Studio, wie viele andere auch, geschlossen werden, berichtet Fabian Stanke. Die Mitgliedsbeiträge wurden aber weiterhin eingezogen. Der Beitrag, errechnet aus der Schließungszeit wurde als Guthaben für ein Personal Training gutgeschrieben. Ferner konnte der Zeitraum der gesetzlich bedingten Schließung gutgeschrieben und ans Ende der Laufzeit angehängt werden. Außerdem gab es die Möglichkeit aus Solidarität auf eine Ausgleichszahlung zu verzichten. Wir bedanken uns noch einmal, so Christoph Vits, das so viele Mitglieder diese Möglichkeit aufgegriffen haben. Wir möchten einen Teil der Beiträge, so Fabian Stanke, weitergeben und für einen guten Zweck spenden und so an die Kinderkrebshilfe im Namen des „Pure Fitness“ weitergeben. (rewa) Foto: Renate Wachow