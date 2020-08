Veröffentlicht am 11. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Seniorin in Friesenhagener Einrichtung negativ getestet – Der am Montag, 10. August 2020, gemeldete Fall einer Corona-Infektion bei einer Seniorin in der Friesenhagener Wohn- und Pflegeeinrichtung Haus St. Klara hat sich nicht bestätigt: Nachdem ein erster Test durch den Träger der Einrichtung, die Siegener Marien-Gesellschaft, ein „schwach positives“ Ergebnis erbrachte, weist ein weiterer Test des Trägers nun ein negatives Ergebnis aus.