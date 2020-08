Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Positives Testergebnis im Haus St. Klara in Friesenhagen – Das Gesundheitsamt des Kreises Altenkrichen meldet aktuell einen neuen Corona-Fall: In der Friesenhagener Wohn- und Pflegeeinrichtung Haus St. Klara wurde eine dort zur Kurzzeitpflege untergebrachte Seniorin positiv auf das Virus getestet. Am Montag hat das Gesundheitsamt Kontaktpersonen der Betroffenen – Mitbewohner, Personal und Angehörige – getestet. Sie stehen zum Teil unter Quarantäne, die Ergebnisse stehen noch aus.

Im Verlauf des Wochenendes gab es bislang keine weiteren nachgewiesenen Corona-Infektionen im Kreis Altenkirchen, so dass aktuell zwei Personen positiv getestet sind.

Die Statistik im Überblick: (Stand: 10. August, 13 Uhr)

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 186

Steigerung zum Tag der letzten Meldung (6. August): +1

Aktuell Infizierte: 2

Geheilte: 173

Verstorbene: 11