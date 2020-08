Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Bislang 5.367 Tests in Teststationen des Landes – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.850 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 7.139 genesene Fälle. 472 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 241 1 220 12 Altenkirchen 188 11 173 1 Alzey-Worms 279 11 262 5 Bad Dürkheim 333 12 317 2 Bad Kreuznach 214 7 198 4 Bernkastel-Wittlich 214 2 193 4 Birkenfeld 94 2 91 1 Bitburg-Prüm 272 5 227 21 Cochem-Zell 141 1 137 5 Donnersbergkreis 139 6 132 1 Germersheim 214 6 193 11 Kaiserslautern 132 1 114 8 Kusel 115 1 98 14 Mainz-Bingen 465 25 417 9 Mayen-Koblenz 373 15 342 7 Neuwied 256 4 226 7 Rhein-Hunsrück 174 6 162 6 Rhein-Lahn-Kreis 171 6 155 6 Rhein-Pfalz-Kreis 283 5 272 1 Südliche Weinstr. 163 3 153 5 Südwestpfalz 126 3 120 3 Trier-Saarburg 258 9 223 8 Vulkaneifel 129 5 120 3 Westerwaldkreis 430 22 367 17 Stadt Frankenthal 50 2 45 0 Kaiserslautern 224 6 212 1 Koblenz 287 18 255 4 Landau i.d.Pfalz 58 2 55 2 Ludwigshafen 400 2 349 23 Mainz 736 27 667 11 Neustadt Weinst. 123 2 116 4 Pirmasens 36 0 33 5 Speyer 120 1 110 10 Trier 136 1 122 6 Worms 232 8 220 1 Zweibrücken 44 1 43 0

Bislang 5.367 Tests in Teststationen des Landes. Die Probenentnahme in allen vier vom Land eingerichteten Teststationen läuft. In den vier Teststationen wurden im Zeitraum vom 6. bis zum 9. August insgesamt 5.367 Tests bei Reiserückkehrern und Einreisenden durchgeführt.