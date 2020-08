Veröffentlicht am 12. August 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg – Polizei sucht Zeugen – Am Freitag, 07. August 2020, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, touchierte ein silberner PKW mit AK-Kennzeichen im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford. Der wurde hierbei beschädigt.

Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich in Höhe des Verbindungsweges 22. Quelle: Polizei