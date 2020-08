Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

BERLIN – REGION – Beim Mobilfunk zählen Fakten statt Verschwörungstheorien – Erwin Rüddel: Breitband- und Mobilfunk-Versorgung entscheidet über Zukunft – Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel warnt davor, aufgrund irrationaler Ängste und Verschwörungstheorien den Ausbau von Mobilfunk und Breitband zu behindern oder gar zu verhindern. „Fakt ist, dass die Strahlenbelastung bei einem Endgerät umso geringer ist, je näher der Funkmast steht. Dies heißt konkret für den Fall, wenn vor Ort z.B. in einem Gemeinderat das Aufstellen eines Sendemastes verboten wird, dass damit die Nutzung eines Mobilfunkgeräts zu einer höheren Strahlenbelastung führt, als wenn der Sender sich in der Nähe befindet“, stellt der Parlamentarier fest.

Ideal wäre deshalb, wenn dort, wo Menschen leben und arbeiten, ein möglichst engmaschiges Netzwerk von Sendern entstünde, damit die Strahlenbelastung für die Nutzer so gering wie möglich gehalten würde. „Das hört sich zunächst vielleicht paradox an, ist aber Fakt“, so Rüddel.

Da im Übrigen die Arbeitswelt immer stärker in Richtung Individualität, Home-Office und Digitalisierung strebe, benötige unser Land dringend einen flächendeckenden Ausbau bei Mobilfunk bis hin zum 5G-Netz, welches in Echtzeit übertrage, und natürlich auch einen effizienten Breitbandausbau.

Rüddel weist ferner darauf hin, dass neben der Arbeitswelt auch für die Gesundheitsversorgung eine gute digitale Vernetzung ausgesprochen wichtig ist. Der Abgeordnete betont: „Telemedizin und Telepflege, Online-Behandlung, elektronisches Rezept oder elektronische Patientenakte machen gerade in ländlichen Regionen immer mehr eine gute Versorgung aus, bis hin zur Notfallversorgung vor Ort. Insbesondere beim letzten Punkt ist es wichtig, dass wir überall ein gut funktionierendes Netzwerk haben. Für unsere Lebensqualität, für unsere Sicherheit, für unsere Gesundheitsversorgung sind optimale Breitband- und Mobilfunk-Verbindungen unverzichtbare Voraussetzung.“

Wer hier aus ideologischen Gründen diesen Ausbau verhindere, gefährde die Zukunft und die Lebensqualität der Menschen speziell in unseren ländlich strukturierten Gebieten. „Alle Experten sind sich darin einig, dass eine exzellente Breitband- und Mobilfunk-Versorgung die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die ländlichen Regionen auch in der digitalisierten Zukunft erfolgreich neben den urbanen Zentren unseres Landes bestehen können. Diese Chancen dürfen wir nicht verspielen“, bekräftigt Erwin Rüddel.