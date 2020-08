Veröffentlicht am 11. August 2020 von wwa

DERNBACH – Versuchter Einbruch in einen Bürocontainer in Dernbach – Im Zeitraum von Freitag, 07. August, 09:30 Uhr, bis Sonntag, 09. August 2020, 18:00 Uhr, kam es durch unbekannte Täter in der Ringstraße in Dernbach zu einem Einbruchsversuch. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das umzäunte Gelände der Firma, öffneten gewaltsam das Fenster zum Container und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Sichtung wurde vermutlich nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei