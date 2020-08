Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

SEIFEN – Radfahrerin bei Sturz auf der L 269 schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen – Am Sonntagabend, 09. August 2020, in der Zeit von circa 20:45 bis 21:00 Uhr befuhr eine 53jährige Radfahrerin ohne Helm mit einem Pedelec (umgangssprachlich E-Bike) die L 269 von Seifen in Richtung Döttesfeld. Sie wurde durch Ersthelfer kurz vor der Brücke über den Holzbach bewusstlos am Fahrbahnrand liegend aufgefunden. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist unklar, wie die Radfahrerin zu Fall gekommen ist.

Zeugen, die die Unfallsituation an der Brücke zwischen Seifen und Döttesfeld beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Altenkirchen unter der 02681/9460 zu melden. Quelle: Polizei