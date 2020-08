Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

NEUWIED – Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht in Neuwied – Am Samstagnachmittag, 08. August 2020, gegen 17:45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Augustastraße in Neuwied gemeldet. Der aufmerksame Zeuge beobachtete den Unfall und sah, dass der Verursacher noch kurz anhielt dann aber weiterfuhr. Der Zeuge folgte dem Verursacher und sprach ihn an. Dieser kehrte sodann zum Unfallort zurück, schaute sich den Schaden an und verließ aber wieder den Tatort mit der Frage, ob der Zeuge spinne.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der Unfallverursacher zu Hause aufgesucht. An seinen PKW konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Er selbst roch stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille, sodass der Beschuldigte die Polizei zwecks Blutprobenentnahme begleiten musste. Ferner wurden gegen ihn Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Quelle: Polizei