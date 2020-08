Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

RHEINBREITBACH – PKW in Rheinbreitbach entwendet – Polizei sucht Zeugen – Zwischen Freitag und Sonntag, 07. und 08. August 2020, wurde in der Ortslage Rheinbreitbach ein Peugeot 206, Farbe schwarz, Erstzulassung 2005, entwendet. Das Fahrzeug parkte im tatrelevanten Zeitraum ordnungsgemäß verschlossen im Mühlenweg. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wach@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei