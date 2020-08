Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

KATZWINKEL Verkehrsunfall in Katzwinkel – 58jährige Autofahrerin verletzt – Am Samstagmorgen, 09. August 2020, gegen 00:20 Uhr ereignete sich in der Knappenstraße in Katzwinkel ein Verkehrsunfall, wobei sich die 58 Jahre alte Fahrerin eines Nissan leichte Verletzungen zuzog. Sie hatte mit ihrem PKW die Knappenstraße befahren und war infolge Unachtsamkeit auf einen, am Straßenrand abgestellten, Lieferwagen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Quelle: Polizei