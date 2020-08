Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

FRIESENHAGEN – Führerloser PKW in Friesenhagen – Am Freitagvormittag, 08. August 2020, hatte sich in der Ortslage Friesenhagen ein PKW selbständig gemacht. Der in einer etwas abschüssigen Hofeinfahrt, neben einer Garage oberhalb des Rathausweges, abgestellte PKW einer 38jährigen rollte aus unbekannten Gründen rückwärts. Dabei querte der PKW den Rathausweg, durchbrach eine Hecke und rollte die dahinterliegende Böschung hinab über die querverlaufende Hauptstraße, L 280. Das Fahrzeug setzte sodann seine Fahrt fort, touchierte einen Baum und kam etwa nach weiteren 100 Metern über eine Wiesenfläche schließlich mit dem Heck im Wisserbach zum Stehen. Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Friesenhagen und einem Abschleppdienst geborgen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte liefen keine Betriebsstoffe aus.

Es dürfte glücklichen Umständen zu verdanken sein, dass bei der Alleinfahrt des PKW niemand zu Schaden gekommen ist. An dem PKW entstand allerdings augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 bis 10.000 Euro. Quelle: Polizei