Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Drei weitere Corona Fälle im Kreis Neuwied – Im Kreis Neuwied wurden drei weitere Corona-Fälle am Wochenende registriert. Die Summe aller Fälle im Landkreis liegt nun bei 254. Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Stadt Neuwied: 85 (+1)

VG Asbach: 40

VG Bad Hönningen: 19

VG Dierdorf: 6

VG Linz: 31

VG Puderbach: 10

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 32

VG Unkel: 31 (+2)

Bei den beiden neuen Fälle aus der VG Unkel handelt es sich um Kontaktpersonen von positiv getesteten Reiserückkehrern. Die Tests der Personen in Verbindung mit dem Fall in der Kita in Erpel sind alle negativ.