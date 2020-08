HECKENHOF – Anhänger und Wiese brennen in Heckenhof

Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

HECKENHOF – Auch am Samstagabend musste die Feuerwehr Hamm ausrücken – Der Leitstelle in Montabaur wurde am Samstagabend, 8. August 2020, um kurz vor 18 Uhr eine schwarze Rauchsäule im Bereich Hamm gemeldet. Die Anruferin befand sich beim Absetzen des Notrufes in Pracht und konnte den Ort nicht genau bestimmen. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg alarmiert. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf ein. In Heckenhof in der Eichenstraße sollte ein Anhänger und circa 50 Quadratmeter Wiese brennen.

Die Feuerwehr fuhr die Einsatzstelle mit fünf Fahrzeugen an. Es handelte sich bei beiden Notrufen um die gleiche Einsatzstelle in Heckenhof. In Hamm konnte keine Rauchsäule festgestellt werden. Als die Wehr in der Eichenstraße ankam, brannte dort wie gemeldet ein Anhänger auf einer Wiese. Das Feuer griff gerade auf eine Hecke über. Sofort wurden drei Strahlrohre vom Tanklöschfahrzeug aus vorgenommen. So konnte der Brand zeitnah unter Kontrolle gebracht werden.

Eine weitere Ausbreitung auf eine in der Nähe befindliche Hütte konnte gerade noch verhindert werden. Glutnester wurden mit der Wärmebildkamera ausgespürt und direkt abgelöscht. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet. Die Feuerwehr Hamm war mit 15 Personen im Einsatz. Ebenso ein Streifenwagen der Polizei Altenkirchen. Über die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe ist nichts bekannt. (am) Fotos: Feuerwehr