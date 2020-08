Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

DIERDORF – Frontalzusammenstoß auf L 258 bei Dierdorf fordert Einsatz der Feuerwehr – Am Sonntagmittag, 9. August 2020, kam es auf der Landstraße von Dierdorf in Richtung Autobahn A 3 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Fahrzeug wurde in den Wald geschleudert, das zweite Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Um 12.39 Uhr wurde die Feuerwehr Dierdorf mit der Meldung „Verkehrsunfall – eingeklemmte Person“ alarmiert.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Fahrerin des auf der Seite liegenden Hyundai lediglich eingeschlossen und nicht eingeklemmt war. Sie konnte von den Feuerwehrkräften befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Notarzt kümmerte sich um die verletzte Frau. Im zweiten Fahrzeug, einem Mercedes M-Klasse, saß ein Ehepaar. Der Mann war offensichtlich mit dem Schrecken davongekommen, seine Ehefrau musste mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Hyundai kam ebenfalls in ein weiteres Krankenhaus.

Neben der Rettung der Fahrerin stellten die 31 Kameraden der Feuerwehr Dierdorf den Brandschutz sicher, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und nahmen die Absperrung der Unfallstelle vor. Die Landstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten über eine Stunde voll gesperrt. Erste Hilfe wurde auch für Fahrzeuge mit Anhänger, die bei der Mittagshitze im Stau standen, geleistet. Die Gespanne wurden entkuppelt, gedreht und wieder angehangen, sodass die PKW mit Anhänger auf die Umleitung fahren konnten.

Beide Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten vom alarmierten Abschleppdienst geborgen werden. Text + Fotos: Feuerwehr VG-Dierdorf