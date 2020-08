Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

MEHREN – Grüner Landtagswahl-Kandidat Ulli Gondorf stellt Webseite zur Wahl 2021 vor – Im nächsten Jahr wird der Landtag in Mainz neu gewählt. Um dem nördlichen Rheinland-Pfalz und dem Westerwald im Besonderen eine starke Stimme im Landtag zu geben, wirft der Flammersfelder Grüne Ulli Gondorf seinen Hut in den Kandidatenring. Zum Start seiner Kampagne stellte er seine neue politische Webseite der Öffentlichkeit vor.

Gondorf: „In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, sich für seine Region und die Menschen vor Ort einzusetzen“, sagt der sympathische Familienvater, der in Flammersfeld eine Firma für Organisationsberatung führt. „Wir hier im Norden von Rheinland-Pfalz werden oft im lauten Stimmenwirrwarr der Städter nicht ausreichend gehört. Probleme, die wir hier „oben“ haben, sind in Mainz & Co völlig unbekannt. Dass hier so mancher Ort noch immer nach schnellem Internet lechzt, dass Busse nur einmal am Tag fahren – oft nur in eine Richtung, alles das kann man sich in Mainz oft nur schwer vorstellen.“

Grüne Ziele – für alle da: Auch wenn Ulli Gondorf seit vielen Jahren Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist, so möchte er sich für alle Menschen der Region einsetzen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der heutigen Zeit, und damit meine ich nicht nur die Corona-Krise, viel mehr zusammenarbeiten müssen. Denken und Handeln in Grenzen, das ist doch überholt. Wenn Menschen, aber auch Kommunen, anfangen, Projekte gemeinsam zu stemmen, dann kommen gute Lösungen für alle heraus. Wir hier im Norden sind ja die Raiffeisenregion und die Ideen dieses Visionärs sind noch immer zutreffend und genau das richtige. Nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, bewältigen können. Und mir ist es wichtig, mit den Menschen der Region gemeinsam daran zu arbeiten, die Sorgen und Nöte zu hören und nach Lösungen zu suchen, damit auch unsere Kinder und Enkel hier in Zukunft gut leben können. Mit einem bezahlbaren Dach über dem Kopf einer intakten Natur, ausreichenden und gut bezahlten Jobs sowie der Möglichkeit, auch ohne eigenes Auto zum Arzt oder zur Kita zu kommen.“

Vielfältige Ziele: In den nächsten Monaten wird Ulli Gondorf, zusammen mit seinem Team, seine politischen Themen vorantreiben und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge schon heute verbessern. „Natürlich kann ich aus Mainz viele Dinge noch besser in Angriff nehmen, aber schon heute will ich anfangen, um Sachen zu verändern. Es gibt viel zu tun. Wir müssen uns um die Digitalisierung kümmern, wir brauchen Lösungen für unsere bedrohten Wälder und gegen den Klimawandel gilt es ebenfalls, anzukämpfen. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die regionalen Angebote besser werden. Ärzte, Krankenhäuser, Kitas und Schulen, dass darf nicht mit langen Anfahrten verbunden sein. Hierfür will ich mich stark machen.“