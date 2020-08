Veröffentlicht am 10. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut „Waldbaden“ praktiziert und gelehrt – Am 20. August 2020, können von 15:00 bis 18:00 Uhr die ersten Schritte des japanische „Shinrin Yoku“ erlernt werden.

In Japan als „Shinrin Yoku“ schon lange bekannt, dort fester Bestandteil der Gesundheitsvorsorge – im August auch in Altenkirchen. Diese nachhaltige Form der Entschleunigung und Stressbewältigung wird an diesem Nachmittag erklärt und ausprobiert. Wer also einfach mal durchatmen und den hektischen Alltag hinter sich lassen will, kommt mit in den Wald und entdeckt ihn an diesem Tag neu. Im Workshop des Bildungsbüros im Haus Felsenkeller werden unter Bäumen und am Wasser einfache Achtsamkeits- und Meditationsübungen angeleitet. Im Dahinschlendern, im Verweilen und Aufnehmen der Waldatmosphäre werden die Teilnehmer/innen die Ruhe der Natur in sich aufnehmen. Die Gruppe wird langsam unterwegs sein und immer wieder rasten, das heißt auch mit einer eher geringen Kondition kann man gut dabei sein. Die Gebühr beträgt 25 €. Information und Anmeldung (erforderlich) im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.