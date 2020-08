Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

ORFGEN – Der KKSV Orfgen bietet Schnupperkurs für Jugendliche an – Der KKSV Orfgen bietet interessierten Jugendlichen ab 12 Jahren vom 20. August 2020 bis Ende 2020 ein kostenloses Luftgewehr Training an. Trainiert wird auf elektronischen Schießständen. Die Trainingszeiten sind donnerstags von 18.00 bis 19.00 Uhr im Schützenhaus in Orfgen. In den Schulferien entfällt das Training. Trainiert wird unter Einhaltung der Corona Reglung. (hws)