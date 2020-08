Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

LINZ am RHEIN – LKW-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert. Drogentest verweigert – Am Freitagmittag, 07. August 2020, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Unkel ein LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Maßnahme wurden bei dem 26jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Mann aus dem Landkreis Neuwied verweigerte vor Ort einen Drogenschnelltest. Ihm wurde daher auf Anordnung gegen seinen Willen eine Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit entnommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Fahrverbot. Quelle: Polizei