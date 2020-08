Veröffentlicht am 9. August 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis – Fahrzeug sichergestellt – Am Samstagmorgen, 08. August 2020, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz in Bad Hönningen ein Mercedes SLK einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte ermittelt werden, dass der 72jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm in der Vergangenheit aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr gerichtlich entzogen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da mit weiteren Fahrten zu rechnen ist, wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt und abgeschleppt. Quelle: Polizei