PETERSLAHR – Motorrad brennt in Peterslahr – Zu einem Fahrzeugbrand wurde der Löschzug Oberlahr am Samstagnachmittag, 08. August 2020, gegen 15.00 Uhr alarmiert. In der Straße ‚Am Menzenberg‘ brannte ein Motorrad im Zufahrtsbereich einer ortsansässigen Firma. Anwohner hatten den Brand bereits mit einem Pulverlöscher bekämpft. Die Feuerwehr kühlte das Brandobjekt zunächst mit Wasser, da aber Betriebsmittel und Kraftstoff auf die Fahrbahn austraten, entschied sich Einsatzleiter und Wehrführer André Wollny einen Schaumteppich über die Fläche legen zu lassen, um eine weitere Entzündung von Kraftstoff zu verhindern.

Die Wehrleute setzten zudem Ölbindemittel ein, um den Eintritt des Löschschaums und der Betriebsstoffe in die Kanalisation zu verhindern. Dies gelang zum Großteil, dennoch wurden die Verbandsgemeindewerke und die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung verständigt. Der Zulauf zur Kläranlage Peterslahr wurde abgeschiebert und durch die Feuerwehr eine Ölsperre in den Menzenbach zum Zulauf zur Wied installiert, weil ein Kanal hier in das Gewässer führt. So konnten Umweltschäden abgewendet werden.

Nach dem Abtransport des Motorrads übernahm eine Fachfirma die Reinigung der Fahrbahnfläche. Der Fahrer des Motorrads zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu. Im Einsatz waren 19 Kräfte des Löschzuges Oberlahr sowie die Polizei Straßenhaus. Die Brandursache ist unklar. (Text + Fotos FFO)