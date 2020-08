Veröffentlicht am 8. August 2020 von wwa

BERLIN – REGION – Über 152 Millionen bundesgarantierte KfW-Kredite an Unternehmen im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen – Erwin Rüddel: „Bund unterstützt Unternehmen wegen der Corona-Pandemie!“ – „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommen auch zahlreiche Firmen in meinem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen zu spüren. Um diesen Unternehmen finanzielle Hilfen zur Gewährleistung des laufenden Betriebs und zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgrund der Corona-Pandemie zu ermöglichen, stellt der Bund mit Hilfe der KfW-Bankengruppe Kredite in großem Umfang aus“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

So haben in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied Unternehmen über 152 Millionen Euro durch KfW-Kredite erhalten. „Der Bund lässt die Firmen in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich. Die wirtschaftliche Lage ist weltweit äußerst angespannt, was insbesondere unsere exportstarken Unternehmen zu spüren bekommen. Deshalb ist es wichtig, die Firmen mit Liquiditätshilfen zu unterstützen. Dies hilft am Ende den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern“, konstatiert der Abgeordnete.

Deutschlandweit wurden insgesamt rund 70.000 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro gestellt. Davon konnten aktuell bereits 99 Prozent der Anträge entschieden werden. Die Beantragung der Corona-Hilfe erfolgt über durchleitende Banken und Sparkassen, wobei die KfW 80 bis 100 Prozent des Kreditrisikos übernimmt. Hierfür hat der Bund entsprechende Garantien ausgesprochen.

„Die Unterstützung kommt auch kleinen und mittleren Unternehmen im großen Umfang zu Gute. Kreditanträge bis 3 Millionen Euro, die durch das durchleitende Bankinstitut geprüft und positiv beschieden wurden, hat die KfW ohne weitere Risikoprüfung genehmigt. Somit konnten vor allem diese Unternehmen ohne unnötigen bürokratischen Aufwand von den Corona-Hilfen profitieren“, bekräftigt Erwin Rüddel. (reva)