Veröffentlicht am 8. August 2020 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Straßenverkehr in Betzdorf Am Donnerstagabend, 06. August 2020, gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei Betzdorf durch einen Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass man eine schwankende Person beobachtet habe, die in einen Pkw eingestiegen und weggefahren sei. Nach Antreffen des vermeintlichen Pkw-Fahrers fiel deutlicher Alkoholgeruch bei ihm auf, weshalb die Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins angeordnet wurde. Quelle: Polizei