BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin in Birken-Honigsessen vorverlegt

Veröffentlicht am 7. August 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin in Birken-Honigsessen – Die DRK Bereitschaft Birken-Honigsessen hat ihren Blutspendetermin vorverlegt. Er findet bereits am Freitag, 7. August 2020, statt. Alle Spendenwilligen sind ab 17 Uhr wiederum die örtliche Turnhalle eingeladen. Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt ist das Bereitstellen des „Lebenssaftes“ von besonderer Bedeutung, heißt es seitens der Bereitschaftsleitung. Beim letzten Termin haben sich besonders viele Erstspender eingefunden. Man hofft, dass dies heute ebenso der Fall ist.