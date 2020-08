Veröffentlicht am 6. August 2020 von wwa

BETZDORF – Versuchter Einbruch in einen Kindergarten in Betzdorf – Im Zeitraum von Dienstag, 04. August 2020, 16:30 bis Mittwoch, 05. August 2020, 07:00 Uhr haben unbekannte Täter versucht in einen Kindergarten in der Alsbergstraße in Betzdorf einzubrechen. Dazu begaben sich die Täter auf das Gelände des Kindergartens, schoben einen größeren Rollladen nach oben und versuchten die Schiebetür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend verließen die Täter die Örtlichkeit.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei