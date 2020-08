Veröffentlicht am 5. August 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Schützenfest auf die andere Art in Birken-Honigsessen Birken-Honigsessen. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen hatte, wie alle Vereine und Bruderschaften in dieser Saison, das traurige Los der „Schützenfestlosigkeit“ gezogen. Doch ganz ohne ging es einfach nicht: Am Schützenfestwochenende sollte es doch noch ein Stück Tradition auf der Birkener Höhe geben. So konnte die Bruderschaft am Samstag im kleinen Kreis einen Majestäten-Ehrenabend feiern, nachdem die Schützenstraße am Tag zuvor geschmückt wurde.

Eröffnet wurde dieser durch den ersten Brudermeister, Florian Jung, der mit Hilfe seiner Blumenfee, dem stellvertretenden Brudermeister Joachim Quast, den Majestäten dankte, dass sie sich für ein weiteres Jahr bereiterklärt hatten, die Bruderschaft zu vertreten. Ebenso appellierte er daran, dass die Zuversicht niemals ausgehen dürfe. Im Laufe der Coronakrise wurde das Zuversichtlich bleiben zu einem gewissen Leitmotto der Bruderschaft. König Christoph I. erinnerte ebenfalls daran, dass die Bruderschaft trotz ebendieser Krise noch immer und doch so herrlich lebendig sei, wie es vor zwei Jahren beim 50. Jubiläum so schön hieß.

Präses Pfarrer Martin Kürten lud in seiner Ansprache zum Beten ein und fügte mit einem Schmunzeln hinzu, dass es passend dafür einen Psalm gibt, der den Tagen des Königs noch viele weitere hinzufügen wolle. Ulrich Marciniak sprach in seinem Grußwort an, dass die Schützenfeste ein klares Zeichen der Brauchtumspflege und daher ein Pfeiler des kulturellen Lebens sind. Im Anschluss wurden zwei ehemalige Brudermeister auf die Bühne gebeten: Nachdem die Arbeit der Gattinnen der beiden, die ja oft im Hintergrund abliefe, aber essentiell ist, so Jung, erhielt Jörg Gehrmann in Dank und Anerkennung für die souveräne Leitung der Bruderschaft ein Präsent.

Sein Vorgänger, Johannes Pfeifer, wurde zum Ehrenbrudermeister ernannt. Nachdem der Abend in Begleitung von DJ Jens Hennemann ausgeklungen war, ging es am Sonntagmorgen weiter: Um 9:30 Uhr startete die Festmesse zum Schützen- und Kirchweihfest auf dem Kirchplatz vor der Pfarrkirche St. Elisabeth, die von der Bergkapelle Vereinigung Birken-Honigsessen mitgestaltet wurde. Diese spielte danach das Frühschoppenkonzert anlässlich des Schützenfest-Frühschoppens der Gaststätte „Zur alten Kapelle“. Die Bruderschaft dankt der Bergkapelle sowie Elke und Thomas Becher für die Unterstützung in dieser Zeit und den Zusammenhalt zwischen den Vereinen.(mari) Fotos: SBR Birken-Honigsessen