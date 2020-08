Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

WESTERBURG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Westerburg – Am Dienstagmittag, 04. August 2020, kam es gegen 13.30 Uhr in der Herbert-Dohnalek-Straße in Westerburg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei einem der beiden Unfallbeteiligten deutliche Hinweise auf Alkoholeinwirkung festgestellt. Dem 35 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang derzeit noch nicht geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Westerburg in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei