Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Erneut Corona-Fall im Kreis Neuwied – Am Dienstag, 04. August 2020, ist im Kreis Neuwied ein weiterer Corona-Fall registriert worden. Die Summe aller Fälle steigt somit auf 245 an. Aktuell befinden sich 16 Personen in Quarantäne.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Stadt Neuwied: 82

VG Asbach: 40

VG Bad Hönningen: 19

VG Dierdorf: 6

VG Linz: 31 (+1)

VG Puderbach: 10

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 32

VG Unkel: 25