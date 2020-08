Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

NEUWIED – Radweg in der Langendorfer Straße bringt mehr Sicherheit – Radwegeinfrastruktur gehört zu wichtigem Thema der Papaya-Koalition – Die Vertreter der Papaya-Koalition aus CDU, Bündnis 90/ Die Grünen und FWG im Stadtrat Neuwied haben sich ein Bild von den neuen Fahrbahnmarkierungen in der Langendorfer Straße gemacht. Nach langer Zeit konnte die Realisierung erfolgen und bringt nach Ansicht der Koalitionäre endlich eine klare Linie für den Radverkehr an dieser Stelle. Auto- und Fahrradverkehr wird durch die Markierung mehr Klarheit gegeben und führt somit zu mehr Sicherheit.

Der Ausbau des Radverkehrs in der Innenstadt und den Stadtteilen gehört zu einem wichtigen Punkt im Koalitionsvertrag, der auch eine hohe Priorität genießt.

Radwege wie in der Langendorfer Straße sind ein Teil für die Radwegeinfrastruktur, die kontinuierlich weiter verbessert wird. Die Papaya-Koalition ist sich einig: „Es gibt für das Fahrrad in unserer Stadt weiter Luft nach oben und das haben wir mit dem Willen zur Verbesserung klar erkannt.“