Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Mehr neue Fälle auch in Rheinland-Pfalz mahnen zur Vorsicht – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.601 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 239 Todesfälle und 7.047 genesene Fälle. 315 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 228 1 217 4 Altenkirchen 187 11 169 2 Alzey-Worms 273 11 262 0 Bad Dürkheim 331 12 317 2 Bad Kreuznach 208 7 196 1 Bernkastel-Wittlich 209 2 183 5 Birkenfeld 93 2 90 0 Bitburg-Prüm 258 5 210 16 Cochem-Zell 138 1 137 0 Donnersbergkreis 138 6 132 0 Germersheim 207 6 193 5 Kaiserslautern 128 1 108 8 Kusel 105 1 98 9 Mainz-Bingen 450 25 413 3 Mayen-Koblenz 367 15 341 4 Neuwied 244 4 223 7 Rhein-Hunsrück 168 6 162 0 Rhein-Lahn-Kreis 166 6 153 4 Rhein-Pfalz-Kreis 281 5 270 3 Südliche Weinstr. 157 3 152 0 Südwestpfalz 123 3 117 0 Trier-Saarburg 248 9 218 7 Vulkaneifel 127 5 119 2 Westerwaldkreis 404 22 366 6 Stadt Frankenthal 50 2 45 6 Kaiserslautern 223 6 207 1 Koblenz 284 18 253 9 Landau i.d.Pfalz 57 2 55 0 Ludwigshafen 362 2 346 6 Mainz 713 27 659 3 Neustadt Weinst. 121 2 110 6 Pirmasens 34 0 33 0 Speyer 115 1 110 0 Trier 129 1 121 5 Worms 231 8 219 4 Zweibrücken 44 1 43 0

Mehr neue Fälle auch in Rheinland-Pfalz mahnen zur Vorsicht: Das Landesuntersuchungsamt meldete heute 59 Corona-Fälle mehr im Land als gestern. Bisher bewegte sich die Zahl der täglich neu gemeldeten Fälle (Differenz zum Vortag) in Rheinland-Pfalz eher im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch wenn ein Teil dieser Fälle durch die kommunalen Gesundheitsämter am Montag vom Wochenende nachgemeldet wurde, zeichnet sich nun doch auch in Rheinland-Pfalz die Gefahr stärker steigender Infektionszahlen ab. Bislang verzeichnete das Land im Vergleich zu den am stärksten betroffenen Bundesländern ein eher moderates Infektionsgeschehen. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass die Gefahr weiterhin besteht und die Zahlen auch schnell ansteigen könnten.

Die Landesregierung beobachtet das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz und in den Regionen sehr aufmerksam und steht mit den kommunalen Gesundheitsämtern in regelmäßigem Austausch. Bislang lässt sich das Infektions­geschehen ausreichend nachvollziehen und eindämmen, sodass keine flächendeckenden Einschränkungen notwendig wurden. Damit dies so bleiben kann, gilt es die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmasken – im Alltag weiterhin ernst zu nehmen und einzuhalten. Den sichersten Schutz bieten nach wie vor die Vermeidung von Kontakten und das Abstandhalten. Wo dies nicht geht, sollten Alltagsmasken getragen werden – auch dort, wo es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gilt weiterhin das Motto: „Ich schütze Dich, Du schützt mich.“